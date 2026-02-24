Белоруска за $8 тысяч купила право сколько угодно жить в квартире в Польше 24.02.2026, 10:46

7,142

Что это за опция?

Валентина заплатила 29 тысяч злотых за право жить в двухкомнатной квартире в Лодзи, оплачивая в основном только коммунальные услуги. Жилье требует серьезного ремонта, покупки мебели и техники, но женщину это не пугает. Она ведет блог о жизни в Польше и в нем подробно рассказала о необычной форме приобретения жилья, пишет Most.

— На самом деле квартира не моя, — говорит в ролике Валентина. — Но я отдала за нее 29 тыс. злотых, чтобы жить в ней столько, сколько мне понадобится. <…> То есть я могу жить в этой квартире всю свою оставшуюся жизнь.

Что такое жилье за отступное

Способ получения жилья, о котором говорит Валентина, называется приобретением «за отступное» (za odstępne). Это отдельная форма аренды, когда за определенную сумму, уплачиваемую единоразово и не возвращаемую при расторжении договора, потенциальный арендатор получает право проживать в квартире неопределенный срок с гарантией низкой арендной платы.

Юристы часто говорят, что «продажа за отступное» прямо не регламентирована Гражданским кодексом, некоторые считают, что этот вид сделок балансирует на грани закона. Тем не менее, учитывая, что закон предусматривает свободу договоров, такая сделка не нелегальна и применяется в Польше. На платформах объявлений периодически встречаются предложения квартир «за отступное». Если это не субаренда муниципального жилья (которая может быть признана незаконной, поскольку город заключает договор с конкретным съемщиком и тот не вправе передавать право найма), такие договоры имеют право на существования.

Валентина по своему контракту смогла зарегистрировать на себя договоры с поставщиками электроэнергии и газа, что, по ее словам, указывает, что документ законный. Также, как правило, такие договоры дают возможность на неограниченный срок зарегистрироваться в жилье.

«Делайте тут что хотите»

Валентина рассказала в блоге, что предложений квартир «за отступное» немало, но найти приемлемый вариант — «нужно еще постараться». Она полгода искала квартиру, которая бы ее удовлетворила. Например, на рынке есть много квартир с электрическим отоплением — белoруска предупреждает, что коммунальные платежи в таких будут очень высокими. Немало и предложений с высокой ставкой административной аренды (чинша). Блогер подсчитала, что такая квартира обходилась бы зимой в 2500 злотых, что лишено смысла — это примерно соответствует стоимости обычной арендной квартиры по рыночной ставке и без всяких отступных.

В итоге белoруска нашла в Лодзи подходящую квартиру. Ее площадь — 35-36 кв. метров. Горячей воды нет, но установлен бойлер. В квартире отдельная кухня, совмещенный санузел и две комнаты — гостиная с двумя окнами и небольшая спальня. Большая комната — проходная, но белoруска живет с дочерью, поэтому рассчитывает изменить планировку и сделать в меньшую комнату отдельный вход. Она уже поговорила об этом с владельцем — и он, по ее словам, сказал: «Делайте тут все что хотите».

За такое жилье белoруска будет платить 500 злотых чинша и оплачивать коммунальные услуги. По ее подсчетам, за все выйдет максимум 1200 злотых в месяц.

Перед заключением договора Валентина интересовалась, не пойдет ли дом под снос, — собственник заверил ее, что, если бы снос планировался, ему бы не давали разрешения заключать договор. К тому же недавно в доме заменили окна — поставили пластиковые — и провели центральное отопление.

Собственник жилья — частник, он владеет всем многоквартирным домом (каменицей), который сдает поквартирно.

Валентина признает, что квартира «в ужасном состоянии, нужно делать ремонт», но женщина настроена решительно и уже заказала первую технику для обустройства жилья.

