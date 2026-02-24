Против Дурова в России завели уголовное дело 15 24.02.2026, 10:47

Павел Дуров

Основателя Telegram обвиняют в «содействии террористической деятельности».

Российские правоохранительные органы расследуют действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), сообщили «Российская газета» (РГ) и «Комсомольская правда» (КП) со ссылкой на материалы ФСБ. В статьях утверждается, что в условиях войны Telegram «стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и «киевского режима». «Иллюзия анонимности привела в мессенджер армии радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу», — подчеркнула РГ.

По данным изданий, с начала полномасштабной войны в Украине в России было зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием мессенджера, из которых 33 тыс. — диверсионно-террористические и экстремистские, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств. В частности, в результате терактов, которые координировались через Telegram, погибли девять высокопоставленных военнослужащих, в том числе генерал-лейтенанты Игорь Кириллов, Ярослав Москалик и Фанил Сарваров. Кроме того, мессенджер был задействован в организации теракта в «Крокус Сити Холле» и при убийстве Дарьи Дугиной, говорится в статьях.

Вместе с тем, как отмечает КП, Telegram не исполнил требования Роскомнадзора об удалении 154 981 канала, чата и бота, среди которых 104 093 касались недостоверной информации, 10 598 — призывов к экстремизму, 7405 — судебных решений, 4168 — оправдания экстремистской деятельности. В связи с этим российские власти приняли решение об ограничении работы мессенджера в России и на данный момент замедлили ее на 55%, уточнила РГ.

О том, что Роскомнадзор начал блокировать Telegram, стало известно 10 февраля. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не обеспечивает безопасность граждан. При этом в Роскомнадзоре подчеркивали, что замедляют Telegram «по решению уполномоченных органов».

На этом фоне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что переговоры с Дуровым в прошлом «ни к чему хорошему» не привели и на данный момент не ведутся. «Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — отмечал Бортников.

