В Сети появились первые видео затоплений на Полесье

«И это только начало».

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начали активную подготовку к весеннему паводку. В регионах, которые, согласно предварительным расчётам специалистов, могут оказаться этой весной в зоне подтопления, начали возводить защитные дамбы, а пользователи соцсетей наглядно показали, что в некоторых районах белорусского Полесья большая вода уже начала подбираться к жилым домам.

По словам начальника областного управления МЧС Сергея Дичковского, для местных жителей уже приготовили места для временного отселения на время паводка, если их дома начнут уходить под воду, в регионе подготовились к развертыванию оперативных постов МЧС и ОСВОД на плавсредствах, а в Гомельском районе возводят защитную дамбу.

С её помощью спасатели планируют защитить населенные пункты Поляна, Ченки, Севруки, которые в прошлые годы постоянно затапливали. На данный момент дамба готова на 70-80%. К марту специалисты пообещали завершить монтажные и пусконаладочные работы на системе водопонижения, а в мае - полностью завершить все работы.

По расчётам специалистов, этой весной в зоне подтоплений могут оказаться отдельные улицы Добруша, в остальных районах области паводковая ситуация прогнозируется такой же, как каждый год.

Чтобы исключить дополнительное подтопление территорий талыми водами ввиду довольно снежной зимы, руководство МЧС также потребовало ускорить работы по прочистке мелиоративных каналов.

Между тем, судя по кадрам из соцсетей, таяние снега уже идёт полным ходом на Брестчине. Один из пользователей TikTok показал превратившееся в озеро подворье в Малоритском районе. Судя по комментариям под роликом, некоторым жителям белорусского Полесья уже пришлось расчехлить насосы, чтобы откачивать воду со дворов.

«И это только начало…» - многозначительно заметил один из комментаторов.

Напомним, ещё на прошлой неделе сотрудники МЧС начали профилактические рейды по деревням и посёлкам Беларуси, в ходе которых сельских жителей просят, в числе прочего, готовить «тревожные чемоданчики». Всё из-за того, что в этом году, по оценке ведомства, в зоне подтопления могут оказаться не менее 60 районов, то есть половина страны.

