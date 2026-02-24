Как на самом деле сахар влияет на организм? 6 24.02.2026, 11:18

4,496

Диетологи условно делят продукт на две категории.

Сахар — это соединение фруктозы и глюкозы, которые создают сахарозу. Коричневый сахар — это тот же обычный белый, но с добавлением патоки, придающей оттенок и привкус, пишет ТСН.

Диетологи условно делят сахар на две категории — хороший и вредный. Хороший — это фруктоза и лактоза. А вот обычный песочный сахар или рафинаде, который мы покупаем в магазине — считается вредным. Такой сахар также содержится в соках, газировке, сладостях, обработанных продуктах.

Как употребление сахара влияет на здоровье

Сахар служит источником энергии для организма, а если его много — это может негативно сказаться на самочувствии.

Мозг, мышцы, сердце, нервная система зависимы от глюкозы (простой сахар, моносахарид), которая участвует в синтезе белков и жиров, поддерживает стабильную работу нервной системы, температуру тела и прочее.

Чрезмерное потребление может вызвать:

ожирение

повышение уровня глюкозы в крови

развитие инсулинорезистентности (уменьшение чувствительности тканей к инсулину, вследствие чего повышается риск возникновения сахарного диабета 2 типа)

дисбаланс микрофлоры кишечника

проблемы с пищеварением

хронические воспалительные процессы в организме

повышение уровня триглицеридов (состояние, когда в крови скапливается избыток жиров)

синдром чрезмерного бактериального роста (состояние, при котором в тонком кишечнике увеличивается численность бактерий)

неалкогольную жировую болезнь печени (жировая дистрофия печени, которая может возникнуть из-за избытка фруктозы, метаболизирующейся в печени).

Какая безопасная дневная норма сахара для взрослого человека

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) безопасная норма добавленного сахара для взрослого человека — не более 10% от общей калорийности дневного рациона. Это примерно 50 г или 10 чайных ложек сахара с дневным потреблением 2000 килокалорий.

Оптимально ограничить потребление добавленного сахара до 5%.

Если сахар употреблять в пределах нормы, он является полезным источником энергии для мозга и всего организма. Его регулярный избыток повышает риск развития заболеваний.

Ранее эксперты сообщили, что чрезмерное употребление сладкого может привести к ухудшению качества сна, скачкам уровня сахара в крови, вялости и голоду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com