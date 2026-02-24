Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи из-за атаки дронов

Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи из-за атаки дронов2
- 24.02.2026, 11:26
Хоккеисты застряли в Нижнем Новгороде.
Хоккеисты минского «Динамо» не смогли вылететь 23 февраля из Нижнего Новгорода в Сочи из-за режима угрозы атаки БПЛА, пишет kp.ru.
«Динамо» выиграло 23 февраля в Нижнем Новгороде у «Торпедо» (4:3) и должно было в этот же день отправиться на очередной матч чемпионата КХЛ в Сочи. Более того, против «Сочи» минчане должны провести два матча подряд - 25 и 27 февраля. Но команда не смогла вылететь из Нижнего Новгорода.
Сообщается, что хоккеисты провели в самолете более полутора часов, ожидая разрешения на вылет. Разрешение так и не дали и команда осталась на ночь в Нижнем Новгороде. Очередная попытка отправиться в Сочи запланирована на 24 февраля.
Росавиация в четвертый раз за день сообщила о приостановке приема и отправления самолетов в аэропорту Сочи из-за атаки дронов.