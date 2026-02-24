Залужный написал обращение по случаю годовщины 24 февраля 6 24.02.2026, 11:31

4,950

Названо главное оружие украинцев.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а сегодня — посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный написал короткое обращение к украинцам по случаю годовщины 24 февраля. Залужный вспомнил первые часы вторжения Российской Федерации и о том, как украинцы продолжают борьбу, несмотря на влияние российской пропаганды.

В заметке экс-командующего ВСУ, которая появилась в Telegram-канале утром 24 февраля, говорится об истории войны, которую будут писать в будущем, и главным в ней будут подвиги «мужественных и мудрых людей», которые спасли государство. Залужный перечислил препятствия, вопреки которым украинцы продолжают борьбу, и заявил, что главное украинское оружие — это единство.

Залужный, среди прочего, вспомнил о том, какая-то часть мира до сих пор надеется, что «зло можно накормить и успокоить» и что такую ошибку уже делали 100 лет назад. Также пояснил, что борьба украинцев продолжается, хоть на них и пытаются повлиять «уныние, обман и политические манипуляции». По мнению генерала, граждане защитили жизнь и государство от «исконных врагов» и от «предателей и коррупционеров».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com