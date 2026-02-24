Залужный написал обращение по случаю годовщины 24 февраля

Залужный написал обращение по случаю годовщины 24 февраля6
Названо главное оружие украинцев.
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а сегодня — посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный написал короткое обращение к украинцам по случаю годовщины 24 февраля. Залужный вспомнил первые часы вторжения Российской Федерации и о том, как украинцы продолжают борьбу, несмотря на влияние российской пропаганды.
В заметке экс-командующего ВСУ, которая появилась в Telegram-канале утром 24 февраля, говорится об истории войны, которую будут писать в будущем, и главным в ней будут подвиги «мужественных и мудрых людей», которые спасли государство. Залужный перечислил препятствия, вопреки которым украинцы продолжают борьбу, и заявил, что главное украинское оружие — это единство.
Залужный, среди прочего, вспомнил о том, какая-то часть мира до сих пор надеется, что «зло можно накормить и успокоить» и что такую ошибку уже делали 100 лет назад. Также пояснил, что борьба украинцев продолжается, хоть на них и пытаются повлиять «уныние, обман и политические манипуляции». По мнению генерала, граждане защитили жизнь и государство от «исконных врагов» и от «предателей и коррупционеров».