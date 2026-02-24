Белгидромет внезапно объявил оранжевый уровень опасности 2 24.02.2026, 11:41

1,546

Из-за тумана.

Белгидромет утром 24 февраля внезапно повысил уровень опасности с желтого до оранжевого для большей части Беларуси. Угрозу для 6,8 млн белорусов представляет туман, который сохранится до вечера вторника.

Оранжевый уровень опасности синоптики объявили для Брестчины, Витебщины, Гродненщины и Минщины. Суммарно в этих регионах (вместе с Минском) проживает 6,8 млн человек, судя по информации Белстата.

Видимость в туманах составит всего 100–500 метров, так что водителям и пешеходам нужно быть крайне внимательными на дорогах. Опасный туман в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях сохранится до 21 часа 24 февраля.

На Гомельщине и Могилевщине тем временем остался желтый уровень опасности. Вместе с ним – гололедица по всей республике.

