Белгидромет внезапно объявил оранжевый уровень опасности

Белгидромет внезапно объявил оранжевый уровень опасности2
- 24.02.2026, 11:41
- 1,546
Из-за тумана.
Белгидромет утром 24 февраля внезапно повысил уровень опасности с желтого до оранжевого для большей части Беларуси. Угрозу для 6,8 млн белорусов представляет туман, который сохранится до вечера вторника.
Оранжевый уровень опасности синоптики объявили для Брестчины, Витебщины, Гродненщины и Минщины. Суммарно в этих регионах (вместе с Минском) проживает 6,8 млн человек, судя по информации Белстата.
Видимость в туманах составит всего 100–500 метров, так что водителям и пешеходам нужно быть крайне внимательными на дорогах. Опасный туман в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях сохранится до 21 часа 24 февраля.
На Гомельщине и Могилевщине тем временем остался желтый уровень опасности. Вместе с ним – гололедица по всей республике.