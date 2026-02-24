В Беларуси рухнули зарплаты 16 24.02.2026, 11:58

9,632

Этого не может скрыть даже официальная «статистика».

Средняя зарплата в Беларуси в январе опустилась. В прошлом месяце она составила 2 757,1 рубля, следует из данных Белстата. Это на 355,6 рубля меньше, чем было в декабре прошлого года, пишет «Зеркало».

Белстат публикует данные о зарплате до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты населения (1% из зарплат работников). То есть на руки в январе в среднем беларусы получили около 2371 рубля.

Если смотреть по отраслям, то аутсайдером остается образование, где до уплаты налогов в среднем получают 1 990,2 рубля. Следом с хвоста идут услуги по временному

проживанию и питанию — 2 077,4 рубля. В здравоохранении и социальных услугах — 2322 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com