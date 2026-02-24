В Беларуси рухнули зарплаты

В Беларуси рухнули зарплаты16
Этого не может скрыть даже официальная «статистика».
Средняя зарплата в Беларуси в январе опустилась. В прошлом месяце она составила 2 757,1 рубля, следует из данных Белстата. Это на 355,6 рубля меньше, чем было в декабре прошлого года, пишет «Зеркало».
Белстат публикует данные о зарплате до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты населения (1% из зарплат работников). То есть на руки в январе в среднем беларусы получили около 2371 рубля.
Если смотреть по отраслям, то аутсайдером остается образование, где до уплаты налогов в среднем получают 1 990,2 рубля. Следом с хвоста идут услуги по временному
проживанию и питанию — 2 077,4 рубля. В здравоохранении и социальных услугах — 2322 рубля.