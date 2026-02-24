закрыть
В Беларуси рухнули зарплаты

16
  • 24.02.2026, 11:58
  • 9,632
В Беларуси рухнули зарплаты

Этого не может скрыть даже официальная «статистика».

Средняя зарплата в Беларуси в январе опустилась. В прошлом месяце она составила 2 757,1 рубля, следует из данных Белстата. Это на 355,6 рубля меньше, чем было в декабре прошлого года, пишет «Зеркало».

Белстат публикует данные о зарплате до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты населения (1% из зарплат работников). То есть на руки в январе в среднем беларусы получили около 2371 рубля.

Если смотреть по отраслям, то аутсайдером остается образование, где до уплаты налогов в среднем получают 1 990,2 рубля. Следом с хвоста идут услуги по временному

проживанию и питанию — 2 077,4 рубля. В здравоохранении и социальных услугах — 2322 рубля.

