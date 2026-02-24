CNN: Трамп хочет «большую церемонию» подписания мира 13 24.02.2026, 12:14

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Но у Зеленского есть условие.

Президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии, но Украина требует предварительного его одобрения Конгрессом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

«Гарантии безопасности, особенно вопрос того, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем, остаются камнем преткновения», - отметил Зеленский.

По его словам, союзники постоянно говорят, что Россия просто не начнет еще одну войну, но это не ответ.

«В этих гарантиях безопасности есть положительные моменты, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что наши партнеры будут готовы сделать, если РФ снова приедет. Это то, что хотят услышать украинцы», - добавил он.

По словам президента Украины, также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. Так, Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение о гарантиях безопасности одновременно, в идеале на большой церемонии, которая отметит конец войны.

Но Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

По его мнению, это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем.

