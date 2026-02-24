закрыть
26 февраля 2026, четверг
СБУ раскрыла подробности задержания исполнительницы теракта во Львове

  • 24.02.2026, 12:27
На это потребовалось 10 часов.

В ночь на 22 февраля 2026 года во Львове произошло три взрыва, в результате которых погибла сотрудница полиции, а 25 человек получили ранения разной степени тяжести.

СБУ и полиция в течение 10 часов установили и задержали женщину, причастную к совершению тройного теракта во Львове в ночь на 22 февраля 2026 года.

Об этом рассказал заместитель главы СБУ Иван Рудницкий. По версии досудебного следствия, российские спецслужбы завербовали онлайн 33-летнюю жительницу Ровненской области. Она в телеграм-каналах искала «легкий заработок».

Фигурантка по инструкции из подручных средств сделала три самодельных взрывных устройства и заложила их возле продовольственного магазина. Затем ночью полиция получила сообщение о том, что в этот магазин якобы проникли двое мужчин.

Когда на место вызова прибыли первые полицейские, враг дистанционно активировал самодельное взрывное устройство. После взрыва на место происшествия прибыли еще два экипажа патрульной полиции и пеший патруль Нацгвардии. В этот момент прозвучало еще два взрыва. В результате взрывов погибла сотрудница полиции, а 25 человек, в том числе мирные жители, получили ранения разной степени тяжести.

Следователи СБУ считают, что компоненты для самодельных взрывных устройств злоумышленница купила в хозяйственных магазинах. Взрывные устройства она оснастила мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Фигурантка после подрыва взрывных устройств планировала выехать из Украины, но правоохранители в течение 10 часов установили и задержали ее.

Досудебное следствие устанавливает все обстоятельства этого преступления, а также лиц, которые в нем виновны.

