План войны для Украины: министр обороны назвал три ключевых пункта

Михаил Федоров

Россию заставят закончить агрессию.

Украина разработала план ведения войны против России из трех пунктов, ключевыми аспектами которого являются закрытое небо, экономическое давление на РФ и стабилизация фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

«Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом. Поэтому для команды Министерства обороны Президент поставил четкую задачу - параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру», - заявил Федоров.

План войны - это три конкретные цели.

Закрыть небо

Защитить гражданских и инфраструктуру - топ-приоритет. Главная цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

«Уже запущено создание многоуровневой системы «малой» ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию «Шахедам» и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто - страна функционирует», - отметил Федоров.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

«Фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов. Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области - 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир - более 200 убитых оккупантов за каждый квадратный километр», - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным, уже есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных.

Лишить РФ экономического ресурса воевать

«Война продолжается, потому что у РФ есть деньги. Источник - нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал - ресурс на войну резко сократится», - добавил Федоров.

Он также подчеркнул, что для этого нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море, чтобы дефицит бюджета России стал крупнейшим в истории.

Министр обороны Украины также подчеркнул, что для реализации этого плана уже есть ряд конкретных действий:

Партнерства. Сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году - для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.

Технологическое преимущество. Важно быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле, и сохранять лидерство в войне инноваций.

Математика войны. Благодаря системе еБалов через DELTA ВСУ получают качественные данные с поля боя.

