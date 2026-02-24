Наталья Радина: Эта война должна изменить нас всех

Наталья Радина: Эта война должна изменить нас всех6
- 24.02.2026, 14:35
Украина выстоит и победит.
Сегодня — четвертая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» поделилась своими воспоминаниями, связанными с этой датой и выразила уверенность в том, что Украина отстоит свою независимость и победит:
— Сегодня, как многие, я проснулась на рассвете. Годовщина. Эти 4 года полномасштабной войны кажутся бесконечно долгими — так растянули время чудовищные преступления России против Украины. Столько крови и смертей, столько страданий, поломанных судеб и разрушений…
Когда я приезжала из Украины в Польшу, обыкновенно несколько дней не могла сдерживать слезы, рассказывая об увиденном и услышанном там. И не могла понять, почему даже здесь, так близко от войны, люди часто не понимают (или не хотят понимать), насколько трудно и страшно жить соседям.
Очевидно, что это защитная реакция психики, но я убеждена, что мы не имеем права «уставать» от этой войны или не замечать ее.
Эта война должна изменить нас всех. Должны уйти иллюзии. Должно стать понятно, что имперская Россия — враг, и что делать, если мы хотим сохранить свою страну и просто выжить как нация.
Мужество и стойкость украинцев стали эталоном, на который нужно ровняться и нам, белорусам, и всему миру.
Слава Украине! Она выстоит и победит, я уверена.