Наталья Радина: Эта война должна изменить нас всех

  • 24.02.2026, 14:35
  • 3,982
Наталья Радина: Эта война должна изменить нас всех
Наталья Радина

Украина выстоит и победит.

Сегодня — четвертая годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» поделилась своими воспоминаниями, связанными с этой датой и выразила уверенность в том, что Украина отстоит свою независимость и победит:

— Сегодня, как многие, я проснулась на рассвете. Годовщина. Эти 4 года полномасштабной войны кажутся бесконечно долгими — так растянули время чудовищные преступления России против Украины. Столько крови и смертей, столько страданий, поломанных судеб и разрушений…

Когда я приезжала из Украины в Польшу, обыкновенно несколько дней не могла сдерживать слезы, рассказывая об увиденном и услышанном там. И не могла понять, почему даже здесь, так близко от войны, люди часто не понимают (или не хотят понимать), насколько трудно и страшно жить соседям.

Очевидно, что это защитная реакция психики, но я убеждена, что мы не имеем права «уставать» от этой войны или не замечать ее.

Эта война должна изменить нас всех. Должны уйти иллюзии. Должно стать понятно, что имперская Россия — враг, и что делать, если мы хотим сохранить свою страну и просто выжить как нация.

Мужество и стойкость украинцев стали эталоном, на который нужно ровняться и нам, белорусам, и всему миру.

Слава Украине! Она выстоит и победит, я уверена.

