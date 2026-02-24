Ученые рассказали о пользе чтения 8 24.02.2026, 13:05

2,662

Читая художественную литературу, мы не только словно переносимся в другие миры.

Группа американских ученых выяснила, что книги помогают пожилым людям справляться с одиночеством, пишет «Нож».

Исследователи проанализировали базу данных «Обследования здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе». В их выборку вошли результаты опросов, проведенных среди 31,9 тыс. европейцев в возрасте от 54 лет.

«Одиночество — серьезная проблема в зрелом возрасте, особенно для тех, у кого очень узкий круг близких людей, — пояснил Хаосен Сан, соавтор исследования из Университета Невады. — Большинство советов сводятся к тому, чтобы расширять круг общения или участвовать в различных мероприятиях, но это не всегда возможно из-за проблем со здоровьем, с мобильностью, со стоимостью или с доступом, особенно для пожилых людей».

Все пенсионеры рассказывали, с кем из близких им удается поддерживать хорошие отношения. Также респонденты описывали свои увлечения и другие аспекты актуального образа жизни.

В результате ученые нашли связь между предпочтениями в хобби и уровнем одиночества. Как оказалось, среди тех, кто не чувствовал себя покинутым, были не только люди с широким кругом друзей, но и заядлые книголюбы. Согласно статистике, чтение уменьшало чувство одиночества даже сильнее, чем ежемесячные социальные мероприятия.

«Чтение оказалось более эффективным, чем многие из организованных социальных активностей, таких как волонтерство, посещение курсов и участие в политических или общественных организациях», — добавил Хаосен Сан.

По мнению исследователей, литература отвлекает людей от чувства одиночества, погружая их в захватывающий сюжет и знакомя их с интересными героями. При этом ученые напоминают, что книги не панацея: нельзя полностью заменить ими встречи с родными и выход в свет.

