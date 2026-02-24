«Такое происходит впервые с начала войны» 8 24.02.2026, 17:00

Кремль оказался в критической ситуации.

Российская армия впервые за весь период полномасштабной войны против Украины оказалась в ситуации, когда в течение трех месяцев подряд ее потери превышают темпы пополнения личного состава. Об этом сообщили западные чиновники в четвертую годовщину вторжения, пишет The Times.

По оценкам военной разведки, Россия ежемесячно отправляет на восточный фронт примерно 30–35 тысяч мобилизованных. Однако последние три месяца потери стабильно превышают эти цифры. Один из высокопоставленных чиновников, комментируя ситуацию, назвал ее «критической» для Кремля и подчеркнул, что такой дисбаланс может заставить российские власти расширить принудительную мобилизацию.

Он подчеркнул, что это влияет не только на тактические возможности российских войск, но и создает внутриполитические риски: по его словам, более масштабная мобилизация может иметь «огромные политические последствия» для режима.

Объясняя масштабы проблемы, чиновник добавил:

«Это не первый случай, когда уровень потерь превышает набор, но это первый случай, когда это продолжается в течение трех месяцев».

Объемы потерь РФ и доминирование дронов

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что общие потери России — убитыми и ранеными — уже достигли 1,25 миллиона. По его словам, это больше, чем США потеряли за всю Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что современное поле боя радикально изменилось: около 87% российских потерь вызваны ударами беспилотников.

Карнс также отметил, что за четыре года войны Украина уничтожила более 4 тысяч российских танков и около 10 тысяч единиц бронетехники. Черноморский флот РФ, по его словам, фактически потерял боеспособность из-за ударов морских дронов и ракет.

Для сравнения, по оценкам, украинские потери составляют около 600 тысяч военных с начала вторжения.

Залужный: мир вступает в новую эру войны

Во время выступления в Chatham House посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре стали «основным инструментом российской войны», оставляя миллионы украинцев без света и тепла.

Он предупредил, что будущие конфликты будут определяться «роями автономных дронов», а линия фронта превращается в «зону роботизированного поражения глубиной 25 км». По его словам, традиционные дорогие системы вооружений постепенно теряют эффективность, а ядерное оружие больше не является абсолютным сдерживающим фактором.

