Bloomberg: Трамп назначил конкретную дату для заключения мира между Украиной и РФ 11 24.02.2026, 13:37

10,850

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Она символична для президента США.

Дональд Трамп стремится достичь мирного соглашения по войне в Украине до дня празднования 250-летия независимости США 4 июля, однако нет никаких признаков того, что лидер России Владимир Путин готов заключить сделку, которая не удовлетворяет его максималистские требования.

Как пишет Bloomberg, переговоры уже несколько раз срывались, и даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят признаков того, что Путин готов отказаться от своих максималистских позиций.

Отмечается, что три раунда трехсторонних переговоров в этом году в Абу-Даби и Женеве не привели к решению проблемы. При этом европейские союзники Украины в значительной степени отстранены от переговоров, хотя именно они в основном финансируют закупки оружия для поддержки обороны Киева после того, как Трамп свернул военную помощь США, пишет издание.

По данным источников, хотя переговоры между тремя сторонами - Украиной, США и РФ - остаются конструктивными, они фактически зашли в тупик:

«Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, возглавляемых специальным посланником США Стивеном Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявил представитель НАТО. Это будет означать либо отказ России от некоторых своих «красных линий», которые включают полный контроль над землями в восточном Донбассе, либо отказ США от Украины».

Главные проблемные вопросы

Несмотря на огромные военные потери и углубляющуюся напряженность в российской экономике, Путин не показывает никаких признаков готовности отказаться от требований, которые включают территории, которые его войскам не удалось захватить в Донецкой области Украины. Москва также отказывается уступить контроль над украинской Запорожской атомной электростанцией, которую она оккупировала с самого начала вторжения.

Украина отвергает требования России о выводе войск из Донбасса и предложила прекращение огня вдоль существующих линий фронта. США предлагают создать в этом районе свободную экономическую зону, а также предоставить Украине гарантии безопасности от любых будущих российских атак.

Окончательного решения о судьбе атомной электростанции пока нет. В то время как США предложили разделение на три части, Киев отвергает любое разделение с Россией, хотя и заявил, что американцы могут разделить свою долю с Москвой.

Война будет продолжаться

Одна из проблем, волнующих союзников Киева, заключается в том, что Путин может согласиться на прекращение огня, что позволит Трампу заявить об успехе в прекращении войны, в то время как Россия продолжит кампанию саботажа, гибридной войны или вмешательства в выборы, направленную на дестабилизацию Украины.

«Пока Путин у власти, Россия не парализована массовыми протестами, и в бюджете остаются хотя бы какие-то деньги на вооружение, война будет продолжаться», – заявила Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра «Россия – Евразия» Карнеги. «Кремль не пойдет на существенные уступки, даже если столкнется с затяжным финансово-экономическим кризисом».

