Ксендз Завальнюк призвал допустить верующих к Красному костелу 5 24.02.2026, 13:45

1,856

Храм остается закрытым для верующих уже свыше трех лет.

Бывший настоятель минского Красного костела ксендз Владислав Завальнюк призвал допустить верующих к храму и разрешить молитву возле саркофага Эдварда Войниловича — основателя костела, пишет издание katolik.life.

Соответствующее открытое обращение к директору предприятия «Мінская спадчына» и председателю Мингорисполкома священник опубликовал на YouTube-канале «Голос души». Он просит позволить верующим посетить саркофаг Эдварда Войниловича, расположенный при костеле, чтобы помолиться, возложить цветы и зажечь свечи. Провести это мероприятие предлагается к 10-й годовщине провозглашения основателя костела Слугой Божьим, которая будет отмечаться 10 апреля.

Костел святых Симеона и Елены, более известный как Красный костел, остается закрытым для верующих уже свыше трех лет. В прошлом году в здании начался ремонт, завершение которого запланировано на январь 2027 года.

Самого Завальнюка ранее перевели служить в Борисов, назначив нового настоятеля. При этом он продолжает отвечать за процесс беатификации Эдварда Войниловича.

Ксендз уже неоднократно обращался с подобной просьбой к руководству «Мінскай спадчыны», которая является собственником костела. Публикация нового открытого обращения может свидетельствовать о том, что ранее ему отказывали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com