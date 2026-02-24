Ксендз Завальнюк призвал допустить верующих к Красному костелу

Ксендз Завальнюк призвал допустить верующих к Красному костелу5
Храм остается закрытым для верующих уже свыше трех лет.
Бывший настоятель минского Красного костела ксендз Владислав Завальнюк призвал допустить верующих к храму и разрешить молитву возле саркофага Эдварда Войниловича — основателя костела, пишет издание katolik.life.
Соответствующее открытое обращение к директору предприятия «Мінская спадчына» и председателю Мингорисполкома священник опубликовал на YouTube-канале «Голос души». Он просит позволить верующим посетить саркофаг Эдварда Войниловича, расположенный при костеле, чтобы помолиться, возложить цветы и зажечь свечи. Провести это мероприятие предлагается к 10-й годовщине провозглашения основателя костела Слугой Божьим, которая будет отмечаться 10 апреля.
Костел святых Симеона и Елены, более известный как Красный костел, остается закрытым для верующих уже свыше трех лет. В прошлом году в здании начался ремонт, завершение которого запланировано на январь 2027 года.
Самого Завальнюка ранее перевели служить в Борисов, назначив нового настоятеля. При этом он продолжает отвечать за процесс беатификации Эдварда Войниловича.
Ксендз уже неоднократно обращался с подобной просьбой к руководству «Мінскай спадчыны», которая является собственником костела. Публикация нового открытого обращения может свидетельствовать о том, что ранее ему отказывали.