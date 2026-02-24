Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине 7 24.02.2026, 14:13

Министр обороны получил поручение.

Россия использует ошибки при мобилизации для раздувания паники внутри страны, даже задействуя искусственный интеллект.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Tagesschau.

«Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ (искусственного интеллекта - ред.) Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой», - заявил Зеленский.

По словам главы государства, важно понимать, что враг использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.

«Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации - ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом», - добавил президент Украины.

