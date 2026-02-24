В Беларусь идет тепловой купол из Африки 9 24.02.2026, 14:25

Весну сулят в конце зимы.

Европейские синоптики пообещали Беларуси преждевременную весну из-за надвигающегося с Африки «теплового купола». По расчетам специалистов, он накроет европейский континент уже на этой неделе, подняв температуру на 12–15°C выше климатической нормы, пишет Telegraf.

Аномально тёплый прогноз для Европы опубликовали эксперты профильного портала Severe Weather Europe. Причиной необычного потепления они называют перераспределение атмосферного давления. Как показывают международные климатические модели, в последние дни над северо-западной Африкой сформировался мощный тепловой купол, при котором температура в отдельных районах достигает 40°C. В ближайшее время он начнет распространять своё влияние на Европу, что приведет к резкому повышению температуры.

Что такое тепловой купол?

«Тепловой купол» — это метеорологическое явление, при котором область высокого атмосферного давления (антициклон) удерживает массу горячего воздуха над определённой территорией, действуя наподобие крышки кастрюли. Воздух внутри такого купола нагревается, сжимается и не может подняться выше. В результате он опускается вниз и дополнительно прогревается, создавая экстремально жаркую погоду, которая может сохраняться днями и даже неделями.

Обычно тепловой купол характерен для лета, однако иногда он формируется и зимой. Сейчас как раз наблюдается такая ситуация: над Африкой образовался высотный, или блокирующий, антициклон, который начал существенно влиять на европейский регион.

По расчетам синоптиков, уже к середине недели тёплый гребень высокого давления станет доминировать над большей частью Европы, обеспечивая повышенные значения геопотенциала от Средиземноморья до Центральной и Северной Европы. К концу недели, если над Атлантикой активизируются новые ложбины низкого давления, верхняя часть гребня может вытянуться на Восточную Европу и Скандинавию, затронув также северо-запад России. Таким образом, Беларусь окажется в зоне его влияния.

«Это приведёт к значительному повышению температуры в остальной части Скандинавии, включая Лапландию. Будет значительно теплее, чем недавно в Польше, Балтийском регионе и Беларуси», — отметили специалисты портала, пообещав большей части Европы «настоящую весеннюю атмосферу» в последние дни календарной зимы.

Напомним, в Беларуси уже началась активная подготовка к весеннему паводку. В регионах, которые по предварительным прогнозам могут оказаться в зоне подтопления, возводят защитные дамбы. Пользователи соцсетей также сообщают, что в отдельных районах белорусского Полесья большая вода уже начала подбираться к жилым домам.

