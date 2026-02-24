Новая гонка вооружений началась 1 24.02.2026, 14:32

1,754

Что ждет мир после окончания договора СНВ-III?

5 февраля 2026 года истек срок действия договора СНВ-III — последнего юридически обязывающего соглашения, ограничивающего стратегические ядерные арсеналы США и России. Документ, подписанный в 2010 году, ограничивал количество готовых к запуску боеголовок на уровне 1550 единиц и обеспечивал прозрачность, инспекции и предсказуемость между двумя крупнейшими ядерными державами, на долю которых приходится около 80% мирового арсенала, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь эти механизмы больше не работают, что вызывает серьезную тревогу в условиях уже идущей модернизации ядерных сил Вашингтона и Москвы. Без обмена данными, проверок и инспекций стратегические планировщики вынуждены исходить из худших сценариев, что ускоряет гонку вооружений. Положение осложняют гиперзвуковые системы, космические технологии и нестратегическое ядерное оружие, остающиеся вне рамок контроля.

Предложение Москвы осенью 2025 года временно продлить соблюдение количественных ограничений СНВ-III не продвинуло переговоры, стороны не смогли договориться о возобновлении инспекций. Теперь очевидно, что желания создавать новый двусторонний формат нет, а мировому сообществу придется искать более широкие механизмы контроля.

Дополнительную напряженность создает ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. После заявления администрации президента США Дональда Трампа о возможности возобновления тестов, Путин предупредил, что Кремль ответит зеркальными мерами. В условиях, когда испытания могут возобновиться одновременно в США, России и Китай, риск ошибок и просчетов возрастает многократно.

Эксперты отмечают, что будущее контроля вооружений должно выйти за рамки «холодной войны» и сосредоточиться на прозрачности в испытаниях гиперзвукового оружия, регулировании ИИ в системах командования и развитии космических средств раннего предупреждения. Без новых правил стратегическая стабильность будет стремительно ухудшаться, а гонка вооружений вновь станет реальностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com