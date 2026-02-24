Путин лишил Россию будущего 6 24.02.2026, 14:43

Фото: Кирилл Кудрявцев/AFP/Getty Images

Все ресурсы уходят на производство оружия и финансирование войны.

Четыре года Путин подчиняет все важные государственные решения ведению войны против Украины. Такой подход позволил Москве продолжать войну и вести переговоры с позиции давления. Однако цена этой стратегии становится все очевиднее — война унесла жизни или ранила до 1,2 млн россиян, а перестройка экономики под военные нужды, по мнению экспертов, ставит под угрозу долгосрочное развитие страны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Почти 40% федерального бюджета сегодня уходит на армию и силовые структуры, еще 9% — на обслуживание долга, образовавшегося из-за финансирования войны. Россия стремительно расходует Фонд национального благосостояния, его ликвидная часть сократилась с $113 млрд до $55 млрд.

Экономисты отмечают, что ресурсы направляются не в развитие, а в производство вооружений, выплату военных льгот и поддержку военной инфраструктуры. На фоне инвестиций США и Китая в передовые технологии, Россия отстает, особенно в сфере искусственного интеллекта.

Война усилила и другие структурные проблемы: падение инвестиций, рост ставок, демографический кризис. До 325 тысяч российских военнослужащих могли погибнуть, сотни тысяч граждан уехали из страны, опасаясь репрессий. Молодежь все чаще выражает усталость от конфликта: 59% россиян 18–29 лет поддержали бы уход из Украины без выполнения целей Кремля.

Несмотря на общий рост военного сектора, значительная часть экономики переживает спад: страдают автомобильная, газовая и угольная отрасли, бизнесы сталкиваются с налоговым прессом и дорогими кредитами. При этом Москва становится все более зависимой от Китая как покупателя нефти и поставщика технологий.

Переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа демонстрируют стремление Кремля добиться снятия санкций и вернуть инвестиции. Но специалисты предупреждают: откат от «военной модели» экономики окажется трудным. По словам экспертов, Россия переживает глубокую структурную трансформацию, последствия которой будут ощущаться еще многие годы.

