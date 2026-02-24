Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России 2 24.02.2026, 14:58

2,120

300 ограничительных мер затронут энергетику, финансы, теневой флот и компании в третьих странах.

В четвертую годовщину начала войны в Украине Великобритания ввела почти 300 ограничительных мер против российской энергетической и финансовых отраслей, теневого флота, компаний в третьих странах, помогающих России приобретать продукцию военного назначения.

«Международные санкции уже лишили Путина более $450 млрд — суммы, равной двухлетним расходам на его незаконную войну, – говорится в заявлении британского правительства. – Уже год экономика России пребывает в стагнации, ее доходы стремительно падают, причем доходы от продажи нефти достигли самого низкого уровня с 2020 года. Стремясь компенсировать потерю доходов, Кремль был вынужден повысить налоги для простых россиян, в том числе НДС и налог на прибыль».

Под британские санкции попала «Транснефть», одна из крупнейших нефтепроводных компаний мира, отвечающая за транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта. В числе других энергетических целей — структуры «Росатома», в том числе «Русатом Оверсиз», а также СПГ-заводы на побережье Финского залива – «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк СПГ» (совместное предприятие «Новатэка» и Газпромбанка).

Под санкции также попали 175 компаний из сети 2Rivers, которая фактически стала главным оператором танкеров российского теневого флота. Раньше она называлась Coral, ее создали азербайджанские бизнесмены Тахири Гараев и Этибар Эйюб. Последний близок к главе «Роснефти» Игорю Сечину, который, как сообщали в 2025 году британские правоохранительные и финансовые органы, обеспечивает Эйюбу и Гараеву «привилегированный доступ» к продукции компании. В черный список также попали 48 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти в обход санкций.

Financial Times выявила минимум 48 компаний, входящих в сеть Эйюба и Гараева, благодаря тому, что все они пользовались одним частным почтовым сервером.

Также Великобритания нанесла удар по банковскому сектору, включив в санкционный список «Почту банк», «Точку банк», Транскапиталбанк, банки «Абсолют», «Синара», «Аверс», Ланта-банк, «Фора банк» и «Ак-Барс банк».

Санкции введены в отношении 49 организаций и физических лиц, «участвующих в обеспечении военной машины России, включая международных поставщиков, которые поставляют жизненно важные товары, компоненты и технологии для российских беспилотников и другого оружия, терроризирующего ни в чем не повинных украинских граждан», говорится в заявлении. Под ограничительные меры попали компании из Китая, Индии, Таиланда, ОАЭ.

В общей сложности под британскими санкциями теперь находятся более 3000 физических лиц, компаний и судов.

Министр иностранных дел Иветт Купер, посещая Киев в день четвертой годовщины российского вторжения, объявила о выделении 30 млн фунтов ($40,5 млн) энергетическому сектору Украины и на восстановление страны. В результате совокупная помощь с начала войны достигнет 21,8 млрд фунтов ($29,4 млрд).

