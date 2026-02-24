Мигранты сбежали от белорусского фермера, чтобы штурмовать границу ЕС 12 24.02.2026, 15:51

8,422

Их нашли через сутки.

Двое трудовых мигрантов самовольно покинули фермерское хозяйство, однако вскоре были найдены сотрудниками милиции. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

17 февраля работодатель обратился в правоохранительные органы, заявив о пропаже двух иностранцев, приехавших в Беларусь на работу. По его словам, они уехали с места проживания в неизвестном направлении.

Сотрудники Молодечненского РОВД совместно с коллегами из областного УВД установили местонахождение мигрантов в течение суток. Как уточнили в ведомстве, иностранцы собирались незаконно пересечь границу Беларуси, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Процедуру рассмотрения вопроса об их высылке провели публично — «в присутствии более десяти иностранцев, прибывших в Беларусь для учебы и работы».

В милиции подчеркнули, что подобные меры направлены на профилактику нарушений миграционного законодательства.

