Мигранты сбежали от белорусского фермера, чтобы штурмовать границу ЕС

Мигранты сбежали от белорусского фермера, чтобы штурмовать границу ЕС12
- 24.02.2026, 15:51
- 8,422
Их нашли через сутки.
Двое трудовых мигрантов самовольно покинули фермерское хозяйство, однако вскоре были найдены сотрудниками милиции. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
17 февраля работодатель обратился в правоохранительные органы, заявив о пропаже двух иностранцев, приехавших в Беларусь на работу. По его словам, они уехали с места проживания в неизвестном направлении.
Сотрудники Молодечненского РОВД совместно с коллегами из областного УВД установили местонахождение мигрантов в течение суток. Как уточнили в ведомстве, иностранцы собирались незаконно пересечь границу Беларуси, чтобы попасть на территорию Евросоюза.
Процедуру рассмотрения вопроса об их высылке провели публично — «в присутствии более десяти иностранцев, прибывших в Беларусь для учебы и работы».
В милиции подчеркнули, что подобные меры направлены на профилактику нарушений миграционного законодательства.