Мигранты сбежали от белорусского фермера, чтобы штурмовать границу ЕС

12
  • 24.02.2026, 15:51
  • 8,422
Мигранты сбежали от белорусского фермера, чтобы штурмовать границу ЕС

Их нашли через сутки.

Двое трудовых мигрантов самовольно покинули фермерское хозяйство, однако вскоре были найдены сотрудниками милиции. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

17 февраля работодатель обратился в правоохранительные органы, заявив о пропаже двух иностранцев, приехавших в Беларусь на работу. По его словам, они уехали с места проживания в неизвестном направлении.

Сотрудники Молодечненского РОВД совместно с коллегами из областного УВД установили местонахождение мигрантов в течение суток. Как уточнили в ведомстве, иностранцы собирались незаконно пересечь границу Беларуси, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Процедуру рассмотрения вопроса об их высылке провели публично — «в присутствии более десяти иностранцев, прибывших в Беларусь для учебы и работы».

В милиции подчеркнули, что подобные меры направлены на профилактику нарушений миграционного законодательства.

