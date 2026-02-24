Bloomberg: Переговоры о мире в Украине зашли в тупик 6 24.02.2026, 15:57

2,564

Нет никаких признаков того, что Путин готов заключить договоренность.

Ожидания относительно прорыва на переговорах о прекращении войны в Украине начали таять даже в Вашингтоне, представители которого, прежде всего сам президент Дональд Трамп, неоднократно заявляли, что «Путин хочет заключить сделку». По словам союзников США, администрация хотела бы достичь мирного соглашения по Украине до начала празднований 250-летия независимости США 4 июля, пишет Bloomberg. Однако нет никаких признаков того, что Владимир Путин готов заключить договоренность, которая бы не отвечала его стратегическим требованиям – избавиться от нынешних властей Украины и поставить ее под свое влияние, сказали агентству высокопоставленные европейские чиновники и представители НАТО.

Три раунда трехсторонних переговоров в этом году не принесли конкретного результата и не создали возможностей для дальнейшего поиска компромиссов. Москва и Вашингтон фактически играют в игру «кто спасует первым», говорит высокопоставленный чиновник НАТО, знакомый с ходом переговоров, – Россия откажется от своих максимальных требований, или США окончательно перестанут поддерживать Украину. Хотя источник назвал переговоры конструктивными, они, по его словам, фактически зашли в тупик.

Даже некоторые американские чиновники начали в частном порядке признавать, что не видят никаких признаков того, что Путин готов отступить от своих максималистских требований, говорят источники Bloomberg.

Сроки достижения договоренностей постоянно сдвигаются. Начиналось все с обещания Трампа закончить войну «за 24 часа», причем даже до его вступления в должность президента. В прошлом году Трамп называл несколько дедлайнов, и все они прошли без достижения соглашений и без каких-либо последствий. В этом году Владимир Зеленский сообщал, что в Белом доме хотели бы заключить сделку до лета, чтобы Трампу было что предъявить к началу кампании по проведению промежуточных выборов в Конгресс США, который пройдут в ноябре.

Теперь Трампа больше интересуют сделка с Ираном, к которому он стягивает огромную военную группировку, и восстановление сектора Газа, рассказали на прошлой неделе The Wall Street Journal американские чиновники.

«Трамп сам виноват в том, что его ожидания относительно заключения мира не оправдались, так как посылал неверные сигналы», - заявил во вторник министр обороны Германии Борис Писториус. В частности, он совершил тактическую ошибку, когда с самого начала исключил возможность принятия Украины в НАТО. «К сожалению, американский президент без всякой необходимости очень рано снял вопрос о вступлении в НАТО с повестки дня. Между тем, его можно было бы использовать для переговоров по другим вопросам», – сказал министр радиостанции Deutschlandfunk.

Выступая в четвертую годовщину начала развязанной Путиным войны, Писториус заявил:

«К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красную ковровую дорожку и встретил его, как друга, на Аляске, в то же время полностью отказавшись от военной поддержки Украины».

Участники переговоров в Абу-Даби и Женеве сохранили жесткие позиции по двум вопросам – территориальному и судьбе Запорожской АЭС. Представители США ранее заявляли, что договоренность о разделе производимой АЭС электроэнергии должна стать важной частью мирного соглашения. Они предлагают делить ее между Украиной, Россией и США, но Киев отказывается делиться с Россией, хотя и заявляет, что со своей долей американцы могут поступать, как им захочется, пишет Bloomberg.

Что касается территориального вопроса, то Кремль настаивает на полной сдаче Украиной Донбасса. Киев отказывается идти на это, обсуждая максимум создание демилитаризованной зоны и в ней – свободной экономической зоны. Союзники же Украины, в частности, опасаются, что Путин может согласиться на прекращение огня, которое позволит Трампу объявить о успешном возвращении к миру, после чего Россия продолжит кампанию саботажа, гибридной войны и вмешательства в выборы, направленную на дестабилизацию Украины, пояснили Bloomberg знакомые с этим вопросом европейские дипломаты.

По словам Зеленского, в Вашингтоне считают, что Путин прекратит войну, если ему отдадут неоккупированную часть Донбасса. В интервью Financial Times президент Украины назвал такую позицию близорукой:

«Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия, – нашего ухода из Донбасса, и тогда война закончится. Россия есть Россия, и, как вы знаете, ей нельзя доверять».

Так же считают и разведывательные службы европейских стран.

«Пока Путин остается у власти у власти, Россия не парализована массовыми протестами, а в бюджете остаются хоть какие-то деньги на оружие, война будет продолжаться, – пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Татьяна Становая. – Кремль не пойдет на значительные уступки, даже если столкнется с затяжным финансово-экономическим кризисом».

Аналогичной позиции придерживается экономист Дмитрий Некрасов, сооснователь и директор Европейского центра анализа и стратегий. «Количество экономических рубежей обороны, на которые российское правительство способно отступить в полном порядке при каждом следующем ухудшении ситуации, гораздо больше, чем можно построить между текущей линией фронта в Украине и Киевом. Каждый подобный маневр будет новым воровством у будущего российской экономики. Но воровать у будущего можно еще чертовски долго», – пишет он в колонке в The Moscow Times.

