В России начался бум на картонные гробы

Из соображений экономии.

Смертность в России растет, а вместе с ней растет и похоронная индустрия — одна из немногих отраслей в стране, демонстрирующая устойчивое развитие после начала войны. В первой половине 2025 года умерли 916 тысяч человек — в пересчете на душу населения это больше, чем в доковидные годы. Умирают всё более молодые, а причины смерти всё чаще не связаны с болезнями. Рынок ритуальных услуг подпитывается потоком гробов из Украины. Но патриотический погребальный креатив первого года войны оказался не востребован, а у беднеющих семей гражданских умерших — запрос на самые простые и экономные похороны, пишет The Insider.

Кремацию всё чаще заказывают из соображений экономии, отмечает представитель ритуального агентства Евгений.

«Урну можно похоронить в уже существующую могилу и не ставить нового памятника, а просто добавить надпись на старый. Причем часто тело сжигают в другом городе. Например, умершим в Москве устраивают фальш-кремацию, а потом везут останки в Нижний Новгород, Ярославль, Тулу или в тот же Ростов-на-Дону. Получается в три-четыре раза дешевле, чем в Москве», — говорит он.

Ростовский крематорий работает как промышленное предприятие по сжиганию тел. Там нет ни залов прощания, ни мрамора, ни голубых елей — просто ангар и печи. Покойных привозят на специальных многоместных катафалках, чтобы вышло дешевле.

Такая экономия определяет всю нынешнюю погребальную индустрию. Ритуальщики сетуют, что из-за этого Россия «теряет культуру похорон». Например, катафалки, доставив покойного на кладбище, больше не ждут, чтобы забрать людей на поминки, а спешат за следующим телом. Запчасти дорожают, обслуживание машин тоже, вот и приходится оптимизировать рабочий процесс.

Еще один тренд — картонные гробы для кремации за 1,2–4 тысячи рублей. Производители таких товаров рассказали The Insider, что продают около тысячи единиц в месяц, а иногда спрос и вовсе превышает предложение. Поставщики делают акцент на экологические преимущества: картон сгорает быстрее и «обеспечивает чистый прах, без примесей». Гробы из картона подходят и для погребения в землю: для этого в дно надо встроить специальный деревянный каркас стоимостью 600 рублей.

Впрочем, отмечают производители, их продукцией интересуются не только из заботы об окружающей среде. Некоторые муниципалитеты закупают картонные гробы для захоронения невостребованных тел. Востребованы две модели: «Эконом» за 1,2 тысячи рублей и «Стандарт» за 1,7 тысячи (второй отличается более прочной конструкцией и наличием веревочных ручек для переноски).

По словам Евгения, россияне начали экономить на похоронах еще до войны: «Это продолжается уже лет пять — со времен ковида. Стали хуже покупать дорогой камень. Многие компании в России разработали специальные социальные пакеты, где всё по минимуму: недорогой гроб, простые принадлежности, кремация, урна. И такие пакеты становятся всё популярнее».

