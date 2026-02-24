Как мобильные операторы изменили безлимитные тарифы 9 24.02.2026, 16:24

5,470

Появился список изменений.

С 23 февраля в Беларуси действуют ограничения по скорости интернета на тарифах с безлимитным трафиком. При превышении порога 30 ГБ в месяц скорость снизят до 1 Мбит/с. Office Life узнал у мобильных операторов, какие варианты они предлагают пользователям, если те выйдут за рамки лимита по трафику.

Минсвязи считают, что ограничение сбалансирует нагрузку на сети сотовой связи, а также позволит операторам предоставлять дополнительные объемы трафика или увеличенные периоды «безлимитной» скорости.

При этом, уверены в ведомстве, большинство пользователей вряд ли заметят изменения. Сегодня в Беларуси средний объем мобильного трафика на одного абонента составляет 16 ГБ в месяц. А порог в 30 ГБ на таких тарифах превышают лишь 15% абонентов.

В то же время после введения ограничений по скорости интернета мобильные операторы обновили линейку безлимитных тарифов — как актуальных, так и архивных. Больше всего это ощутили пользователи МТС и А1: компании добавили в действующие тарифные планы новые услуги, которые позволят абонентам пользоваться интернетом на высокой скорости.

А1 включил «Форсаж»

В качестве дополнительного решения компания А1 предложила абонентам новую услугу «Форсаж». Она включается в 14 тарифов с безлимитным интернетом и дает возможность пользоваться им без ограничений по скорости. В их числе такие популярные тарифы, как «Драйв Анлим», «Smart Бесконечный», «МЕГА Прайм», «Простое решение. Все включено». По рекламной акции услугу до конца года предоставляют бесплатно. Самый простой способ — в приложении «Мой А1». Подключить услугу также можно в личном кабинете и через USSD-запрос.

В компании подчеркнули, что абоненты со специальными условиями на мобильную связь в рамках тарифных планов домашнего интернета смогут пользоваться безлимитом без ограничений по скорости.

У МТС появилась турбокнопка

Для абонентов МТС главным решением стала новая услуга «Супер Безлимит». В компании утверждают, что она позволяет сохранить интернет-трафик без ограничения скорости даже после превышения порога в 30 ГБ. Причем услугу на актуальной линейке и в пакетах также подключают бесплатно.

Если пользователю срочно нужно будет добавить трафик на высокой скорости, предусмотрена услуга «Турбокнопка 10 ГБ». Подключить ее можно за 5 рублей на всех тарифах с ограничениями как в приложении, так и через USSD-запрос. При этом гигабайты «турбокнопок» суммируются и действуют в течение месяца с даты последнего добавления.

Для тех, кто предпочитает тарифы с включенными пакетами трафика без необходимости подключения дополнительных опций, в МТС оставили полный портфель тарифных планов: для смартфонов — «Супер Safe», для планшетов — «Интернет mini/midi/maxi», для загородных домов — «Домовой 4G/4G+».

Дополнительные гигабайты от Life

У мобильного оператора Life ограничения относятся только к одному тарифу — «Бесконечный Pro Max». При этом в среднем абоненты используют 25 ГБ мобильного интернета в месяц.

В отличие от А1 и МТС, эта компания решила предоставить пользователям не новые услуги, а дополнительный трафик. Каждый месяц в течение года в дополнение к 30 ГБ автоматически начисляют 60 ГБ на скорости до 5 Мбит/c. А тем, кто до 22 февраля купил у Life гаджет вместе с этим тарифом, будут начислять ежемесячно 60 ГБ до окончания договора на устройство.

Еще абонентам «Бесконечного Pro Maх» предлагают перейти на новый тариф «Все легко Max». Стоимость та же, и абонплата фиксируется на год. Предложение включает 100 ГБ трафика без ограничения скорости и безлимит интернета на соцсети и мессенджеры.

Кроме того, с 23 февраля по 8 марта Life запустил розыгрыш в своем приложении Life: каждый абонент любого тарифного плана может выиграть 10 ГБ трафика. Но это уже другая история, не связанная с ограничениями по скорости мобильного интернета.

