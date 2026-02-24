«ВСУ сделали то, чего никогда не было в истории» 11 24.02.2026, 17:00

Военный эксперт подвел итоги четырех лет полномасштабной войны.

Сегодня — ровно четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В каком состоянии подходят Вооруженные силы Украины к этой дате? Что можно сказать об армии оккупантов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— ВСУ были, есть и будут меньше по численности, чем российская армия, из-за соотношения территорий. Российская армия считалась второй армией в мире. У них было одно из ведущих мест по количеству танков, как действующих, так и находящихся на хранении, боевых бронированных машины, артиллерии, снарядов, стратегической и тактической авиация. Представить себе долгую войну Украины и России ни один западный аналитик не мог. Спустя четыре года, где российские танки, ББМ, огневые валы артиллерии ствольной? Что случилось со стратегической авиацией? Начинали они с прорывов танковыми кулаками, механизированными колоннами, бомбардировками городов и ударами разнообразнейшим спектром ракет по территории Украины. А теперь что? На поле боя они воюют «чмобиками». Не обстреляны, не подготовлены, без опыта — просто биомасса, которая передвигается на «буханках», «жигулях», «нивах», мотоциклах, электросамокатах, лошадях и ишаках. Можно было бы сказать, что это анекдот, но это не анекдот, а верифицированная правда, а сейчас уже пятый начинается год войны.

Аналогично по тыловым ударам. Россия поставила для себя в 2024-ом году задачу, не получив быстрого результата на фронте, терроризировать украинцев ударами по тылам с использованием ракет, бомб, дронов-камикадзе. Но, как мы видим, сломить украинцев им не удалось.

В свою очередь по России начинают прилетать также стаи дронов-камикадзе. Некоторые российские города и даже области погружаются в блэкаут, например, как Белгород, Брянск, Орел. По российским предприятиям военно-промышленного комплекса начинают прилетать уже не только украинские ракеты. Вот к чему вышла Россия на этом этапе. Интересно еще и сравнить характеристики, как начинала войну Россия и как она ее продолжает. В 2022-ом году Россия захватила более 64 тысяч квадратных километров территории Украины. В свою очередь за прошлый, 2025-ый, это было 4300. А в 2024-ом около 3700-3800 км.кв.. При этом, когда началось вторжение, то Россия воевала против Украины контингентом в 180 тысяч, а на конец 2025-ого это 715 тысяч.

То есть контингент увеличился почти в 4 раза, но при этом темпы захвата территории обвалились в 17-18 раз по сравнению с 2023 годом. Потери же выросли в 4 раза. В 2022 году Россия потеряла более 93 тысяч человек, а в 2025-ом более 410 тысяч. То есть потери выросли более чем в 4 раза. Можно ли эти показатели назвать эффективными? Нет.

Россия за эти 4 года, конечно же, значительно деградировала. А украинская армия получает опыт в войне с таким серьезным противником, с таким серьезным потенциалом. Мы это видим даже буквально по недавним учениям, когда украинское отделение, по сути, разгромило два натовских батальона. И хорошо, что это были только учения.

— Какие главные успехи ВСУ бы вы выделили? Самые дерзкие операции?

— Эту войну я могу назвать войной, когда в первый раз совершалось что-то, чего раньше никогда не было в истории. Множество было таких примеров: от тактического, ситуативного, когда из противотанкового ракетного комплекса сбили первый вертолет.

И впервые ПТРК был использован для уничтожения катера, и впервые крылатой ракетой воздух-поверхность была уничтожена российская подводная лодка. Далее это, конечно же, впервые за 40 лет конфликтов был уничтожен флагман флота, ракетный крейсер «Москва».

Если говорить о чем-то более глобальном, то прежде всего в 2022 году контрнаступление на севере Украины, контрнаступление в Харьковской области и контрнаступление в Херсонской области. Это три основные военные операции, которые имели значительное влияние на дальнейшее развитие событий. Далее это уже оперативно-тактический уровень операции, либо проведение спецопераций на территории самой Российской Федерации. В частности — уничтожение военных преступников.

Охота за российскими генералами, которые принимали участие в войне против Украины и являются военными преступниками. Украина поставила просто на поток охоту и отстрел российских офицеров, российского генералитета и не только. В том числе и ученых, которые принимают участие в разработке того или иного типа вооружений и так далее. Это, конечно же, спецоперация «Паутина» 1 июня 2025 года, которая вообще является уникальным историческим событием. Никогда еще никто не проводил в мире такую операцию. Она уникальна как по степени сложности, так и по результативности. Были уничтожены и повреждены десятки российских самолетов дальнестратегической авиации, которые входят в состав авиационного крыла ядерной триады России. По сути — это полностью обезоружило Россию в вопросах использования этой компоненты. У нее сейчас минимальное количество обоеспособных самолетов этого типа, что, конечно же, критически влияет на ее боеспособность, обороноспособность, и возможности терроризировать Украину ударами ракет типа Ха-101.

Это операция по полному выдавливанию России из Черного моря. На сегодняшний день доминирующий контроль над Черным морем у Украины. Украинские морские дроны фактически полностью уничтожили боеспособную часть российского флота, принудили Россию бежать из Севастополя в Новороссийск. Сейчас в Новороссийске Россия максимум на что может рассчитывать — быстрые выводы кораблей в море для пусков «калибров» по Украине и сразу же обратно в бухту. Но также, как мы могли видеть, бухты их не спасают, поскольку недавно даже в бухте Новороссийска был нанесен удар по подводной лодке «Варшавянка» украинским дроном. То есть и там можем достать.

Ну и, конечно же, это в 2022 году стоит отметить операцию по Керченскому мосту. Конечно же, хотелось бы ее фееричного повторения, но пока этого не произошло. Тем не менее, в 2022 году это, конечно же, был сокрушительный репутационный удар по России, для которой Керченский мост — это символ ее оккупации Крыма.

