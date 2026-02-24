закрыть
26 февраля 2026, четверг, 18:12
В Минске продают самолет

  24.02.2026, 17:15
В Минске продают самолет

Сколько за него просят?

В Минске продают самолет за $2 650 000, и это стартовая цена. Речь идет про Ил-76МД, который сейчас выставлен на торги на сайте организации «Госторг», шаг в ходе торгов — 5%.

Про самолет говорится, что он выпущен в 1988 году и использовался все эти годы. Продается без авиационных двигателей, без вспомогательной силовой установки (двигатель в хвостовой части. — Прим.), без оборудования специального назначения.

Сообщается, что работоспособность узлов и агрегатов не проверялась, могут быть скрытые дефекты. Находится в Национальном аэропорте Минск. Покупателю вывезти и забрать самолет предстоит самостоятельно.

А побороться за такой авиационный лот можно 27 марта — на этот день назначены торги.

