Рынок оценки бизнеса в Беларуси упал до минимума за пять лет 24.02.2026, 17:26

1,710

Официальная статистика не в состоянии это скрыть.

В Беларуси за последние годы значительно сократилось количество сделок по независимой оценке бизнеса. За 2025 год этот рынок упал почти на четверть, передает БелТА со ссылкой на данные Госкомимущества.

Так, за прошлый год в стране было зарегистрировано 112 заключений о независимой оценке. Из них 68 касались долей в уставных фондах, 37 — пакетов акций и 7 — предприятий как имущественных комплексов.

Снижение активности на рынке оценки бизнеса специалисты объясняют уменьшением числа сделок с активами из недружественных стран, попавшими под ограничения, введенные указом № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

В РУП «Институт недвижимости и оценки» также говорят, что крупные компании преимущественно провели оценки в 2024 году.

При этом количество оценок активов, не подпадающих под действие указа № 93, также сократилось: в 2025 году их было 73, что стало минимальным показателем за 2020−2025 годы. Для сравнения: в 2024 году было 86 таких сделок.

