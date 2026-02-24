Элитные войска США готовятся к боям в Арктике 3 24.02.2026, 17:31

1,970

Чтобы дать отпор России и Китаю.

Американские спецподразделения проходят интенсивные учения в условиях крайнего севера в Швеции, где дневные температуры достигают –34 °C. Команда «зеленых беретов» учится вести боевые действия в Арктике, где мороз представляет угрозу не меньшую, чем вооруженный противник, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На тренировках неподалеку от Полярного круга солдаты осваивают лыжи, учатся выживать ночью на морозе и работать с экипировкой, мгновенно покрывающейся льдом. Уже в первые дни один военнослужащий был отстранен из-за обморожений, а европейский участник учений – госпитализирован.

Учения проходят при участии почти 100 военнослужащих стран-участниц НАТО. Тактическое значение Арктики стремительно растет на фоне конкуренции великих держав: Россия активно расширяет военную инфраструктуру на Кольском полуострове, а Китай стремится получить влияние в регионе.

По словам экспертов, Соединенные Штаты заметно отстают от северных союзников, обладающих многолетним опытом арктических операций. «Мы просто не имеем таких знаний, как скандинавы», отмечают аналитики.

Военные планировщики НАТО опасаются, что напряженность между Европой и администрацией президента США Дональд Трамп может увеличить риск российской провокации в арктическом регионе. Из-за ледовых маршрутов и близости российских баз Арктика станет ключевым направлением в случае конфликта.

Для усиления сотрудничества альянс запустил новую инициативу Arctic Sentry. Уже в марте американские военные присоединятся к масштабным учениям Cold Response в Норвегии, где более 20 тысяч военнослужащих отработают действия в экстремальных условиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com