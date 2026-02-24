В Молодечно с подъезда рухнул бетонный козырек 6 24.02.2026, 17:40

Через пару часов упал еще один — после того, как рабочие его укрепили.

Kraj.by рассказывает об опасной ситуации, которая чудом не завершилась трагедией. Так в Молодечно на улице Мовчанского в двухэтажном трёхподъездном доме №14 сегодня около 06:45 утра обрушился бетонный козырёк первого подъезда. А через четыре часа рухнул козырёк третьего подъезда — после того, как коммунальщики его якобы укрепили.

Елизавета Беляцкая рассказывает, как было дело:

– 06:10. Мой муж Саша выводит на улицу собаку. Ничего не предвещает никаких проблем. Козырёк подъезда на месте. 06:30. Саша возвращается с собакой домой и видит, как соседка чистит снег на крыльце подъезда. Во дворе дома тихо. Всё хорошо. 06:45. Саша и Севой еще в квартире, но уже собираются выходить из дома. Муж – на работу, сын – в школу. Вдруг мы слышим ужасный грохот. Изначально не придали этому значения. У нас такое случается, когда с крыши обрушиваются целые сугробы снега.

06:50. Муж с сыном выходят из квартиры, спускаются со второго этажа на первый. Саша не может открыть дверь подъезда. Что-то мешает снаружи. Муж с трудом открыл дверь. Они с сыном вышли. Как оказалось, мешали обломки рухнувшего бетонного козырька. Я смотрю в окно, вижу, что мои муж и ребёнок стоят среди этого бетона и меня охватывает ужас.

Выдохнув от того, что, к счастью, не пострадали мои родные, я забеспокоилась о людях, которые живут в двух других подъездах нашего дома, поэтому с 07:00 стала звонить во все возможные коммунальные службы, в том числе в наше ЖРЭУ-3. Дозвониться оказалось непросто. Но я всё-таки добилась того, что около 09:15 приехали коммунальщики. Они посмотрели, уехали, потом приехали снова, разбили бетонную плиту козырька на куски и вывезли их на тележке.

По словам Елизаветы, затем двое рабочих под руководством мастера отбивали лёд и убирали снег с козырьков двух других подъездов. Журналист Kraj.by был на месте в 09:55. В это время рабочий чистил козырёк третьего подъезда. Было заметно, что этот козырёк наклонен.

Мастер коммунальщиков сказал Елизавете и журналисту, что козырьки двух подъездов укреплены. Новый козырёк первого подъезда установят в этот же день, а козырьки второго и третьего подъездов заменят весной.

Коммунальщики уехали примерно в 10:15.

В 10:50 Лиза сообщила журналисту, что рухнул козырёк третьего подъезда.

– Боже мой! Это ужас! Да как так-то?! Ведь они сказали, что его укрепили! Я снимала видео, как с крыши дома падает снег. [...] Видео сняла, выключила камеру, и тут рухнул козырек третьего подъезда!

