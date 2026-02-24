На правильной стороне истории 3 Александра Матвийчук

Путин не может победить на поле боя.

Спрашивают, что я чувствую в годовщину полномасштабного вторжения, когда российские бомбы начали падать на мирные города, а колонны российских танков пошли на Киев. Честно говоря, ничего особенного. Еще один день войны, которая стала частью нашей жизни. Вернее, разрушила всё, что мы называли нормальной жизнью.

Возможно, когда Россия сдуется, как мыльный пузырь, и война наконец закончится, этот день приобретёт для меня особое эмоциональное звучание. А пока — нет. Чтобы выстоять, нужно адаптироваться к «новой нормальности». Хотя всё, что мы переживаем, далеко не «норма».

Сегодня СМИ в разных странах публикуют на разных языках моё зимнее эссе. В нём я вспоминаю подругу, которую война мне подарила и забрала, и всех, кто любил Викторию Амелину. Я знаю: пока мы помним наших мёртвых — они живы. Её незавершённая книга о женщинах в войне в этом году выходит в Дании и Нидерландах. Даже после смерти Вика продолжает бороться за нас.

24 февраля 2022 года я написала в Facebook: «Будет сложно, но мы выстоим. Против Путина играет история». Прошло четыре года. Мы на правильной стороне истории. Путин пытается вернуть нас в прошлое. Он не может победить на поле боя, поэтому его главное оружие — террор против гражданских. Но будущее наступит. И это неизбежно.

Александра Матвийчук, «Фейсбук»

