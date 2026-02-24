«Я притормозил, а он ускорился»6
- 24.02.2026, 18:03
- 6,480
На минской дороге вспыхнул конфликт.
После этого видео читателю «Онлайнера» по имени Андрей пришлось отправиться на мойку. Растаявший снег, дождь, грязь — все это привело к огромной луже на столичной ул. Кутузова. Как утверждает Андрей, он, увидев встречку на узкой улице, притормозил, чтобы не окатить волной чужую машину. А вот другой водитель, по его мнению, наоборот, прибавил скорость.
— Песок, грязь, камни — все полетело на меня. Зачем? Для чего это делать? Очевидно, эти вопросы останутся без ответа. Очень жаль, что не видно номера... Считаю, что страна должна знать своих героев, — возмущается Андрей. — Я подал звуковой сигнал, когда он проехал. Но, очевидно, водитель плевать хотел.
Отмечу, что он повернул до этого (то есть должен был в любом случае снизить скорость), также на том участке есть «лежачий полицейский», который я проезжаю в конце видео. Водитель просто ускорился именно в луже.