В Сеть попал дачный тест на внимательность 22 24.02.2026, 18:07

8,590

Что не так с этой картинкой?

Перед вами обычная дачная сцена, знакомая и на первый взгляд вполне логичная. Именно такие изображения чаще всего вводят в заблуждение, пишет «Вокруг света».

Мозг дорисовывает привычную картину и перестаёт замечать несостыковки. А между тем здесь спрятана как минимум одна серьёзная ошибка. Ваша задача — найти её, полагаясь только на внимательность.

Засеките время и попробуйте уложиться в одну минуту. Не увеличивайте изображение сразу и не листайте вниз.

Иногда странность находится прямо на виду. Когда будете готовы, проверьте себя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com