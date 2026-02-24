В Сеть попал дачный тест на внимательность

В Сеть попал дачный тест на внимательность22
- 24.02.2026, 18:07
- 8,590
Что не так с этой картинкой?
Перед вами обычная дачная сцена, знакомая и на первый взгляд вполне логичная. Именно такие изображения чаще всего вводят в заблуждение, пишет «Вокруг света».
Мозг дорисовывает привычную картину и перестаёт замечать несостыковки. А между тем здесь спрятана как минимум одна серьёзная ошибка. Ваша задача — найти её, полагаясь только на внимательность.
Засеките время и попробуйте уложиться в одну минуту. Не увеличивайте изображение сразу и не листайте вниз.
Иногда странность находится прямо на виду. Когда будете готовы, проверьте себя.