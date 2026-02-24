Вокруг «Додо Пиццы» разгорелся скандал из-за бездомной собаки 19 24.02.2026, 18:25

Белорусский филиал сети тоже высказался.

Российская сеть пиццерий «Додо Пицца» оказалась в центре скандала после истории с увольнением курьера в Челябинске, пишет «Онлайнер».

По данным СМИ и пользователей соцсетей, сотрудника по имени Михаил лишили работы после того, как он укрыл пледом бездомную собаку, которая жила рядом с пиццерией. Инцидент произошел в морозную погоду при температуре около минус 20 градусов.

Ранее собака, которую успели прозвать Додобоней, стала настоящим маскотом челябинского заведения, работники и посетители начали о ней заботиться.

Однако в какой-то момент новый менеджер заведения запретила сотрудникам подкармливать и согревать пса: по соцсетям гулял скриншот сообщения, якобы написанного девушкой в рабочем чате, где она напоминала, что тот, кто будет пытаться приютить животное рядом с заведением, «пойдет вслед за собакой».

После того как новость об увольнении курьера разлетелась по соцсетям, «Додо Пицца» дала официальный комментарий. В нем представители бренда пояснили, что «еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером». По данным российских СМИ, официально Михаила уволили якобы за неоднократные прогулы и порчу имущества.

Такая позиция компании не устроила пользователей и вызвала лишь еще большую волну критики. В сети появились призывы к «отмене». На общественный резонанс в итоге отреагировал основатель сети Федор Овчинников. Он от лица бренда принес извинения Михаилу, пообещав выплатить ему заработную плату без удержаний и штрафов. Также предприниматель призвал прекратить травлю управляющей, которая была временно отстранена от работы.

Додобоню перевезли в приют. В компании заявили, что оплатят ее содержание и лечение до момента, пока для животного не найдут новых хозяев. Кроме того, Овчинников сообщил о планах сделать все пиццерии сети pet-friendly. Михаилу предложили новую должность — куратора программ по поддержке животных.

— Я хочу сказать, что все эти решения приняты не под давлением, а от сердца, — добавил бизнесмен.

Ситуация получила отклик и в Беларуси. Белорусская сеть «Додо Пиццы» опубликовала в Threads сообщение, в котором заявила, что процент всей выручки за 23 февраля будет направлен в приют для собак. В компании пообещали позже раскрыть собранную сумму и опубликовать фотоотчет о ее передаче в соцсетях.

Реакция пользователей разделилась. Часть комментаторов заявила, что, несмотря на инициативы белорусского филиала, репутации бренда нанесен серьезный ущерб и они намерены отказаться от его продукции. Другие, напротив, отметили, что местные заведения не должны нести ответственность за ситуацию в Челябинске, к которой они не имеют прямого отношения.

