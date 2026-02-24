Из Беларуси запускают сразу три новых рейса в два польских города 3 24.02.2026, 19:02

14,134

Сколько стоят билеты.

Перевозчики с 1 марта запускают три новых автобусных рейса из Гродно в польские Варшаву и Белосток, пишет билетный сервис «Атлас».

С 1 марта появятся сразу три новых рейса из Гродно в Варшаву и Белосток. Все рейсы будут проходить через пункт пропуска «Берестовица». Как отмечают перевозчики, автобусы там проходят границу без очередей, если не возникает форс-мажорных ситуаций.

В частности, на этом направлении работает перевозчик «Флайбус», который поставил новые комфортабельные автобусы. Автобусы из Гродно будут отправляться в 3.00 и 5.15, а обратно из Варшавы — в 9.45 и 18.30. Из Белостока на Гродно рейсы запланированы на 12.25 и 21.10.

Кроме того, с 1 марта польский перевозчик Bialystok Ekspres запускает еще один рейс. Отправление из Гродно назначено на 3.15, а обратные рейсы из Варшавы и Белостока — в 10.00 и 13.00 соответственно.

Стоимость поездки на всех новых рейсах составляет 130 рублей до Варшавы и 100 рублей до Белостока.

