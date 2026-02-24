Леонардо Ди Каприо переигрывает?13
Звезда индийского кино поделился мнением о коллеге из Голливуда.
Индийский актер Манодж Баджпаи, звезда фильма «Сатья» и лауреат четырех премий Filmfare, высказался о работе голливудской суперзвезды Леонардо Ди Каприо — и его мнение оказалось далеко не восторженным, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Баджпаи рассказал, что наблюдал за Ди Каприо на площадке и был поражен тем, насколько сильно тот «перестарался»:
«Я смотрел, что он делает перед дублем и между дублями. И понял, что он вкладывает слишком много. Это становится чересчур — поэтому не работает», — заявил актер. При этом он отметил, что режиссер Мартин Скорсезе продолжает регулярно работать с Ди Каприо, очевидно, веря в его методы.
Ди Каприо действительно известен предельной самоотдачей. Во время съемок «Выжившего» он переживал экстремальные условия — от ледяной воды до работы с тушами животных. Эти жертвы в итоге принесли ему «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Однако, по словам Баджпаи, чрезмерная погруженность иногда может выглядеть искусственно: если зритель думает об актере, а не о персонаже, эффект теряется.
Несмотря на критику, карьера Ди Каприо идет только вверх, а его интенсивная подготовка регулярно приносит высокие оценки критиков. Замечание Баджпаи могла быть вызвано искренним мнением или желанием привлечь внимание — неизвестно, но одно ясно — Ди Каприо вряд ли расстроится из-за таких комментариев.