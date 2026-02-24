США перебросили ближе к Ирану более 150 самолетов 2 24.02.2026, 19:27

2,364

В регионе накоплена примерно треть всего американского флота.

Согласно общедоступным данным отслеживания полетов и спутниковым снимкам, изученным газетой The Washington Post, американские военные быстро нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке. Происходит это на фоне завершения без прорыва второго раунда ядерных переговоров между США и Ираном.

Нынешнее присутствие американских вооруженных сил в регионе является одним из крупнейших за более чем два десятилетия, со времен войны в Ираке в 2003 году, отмечает издание. Наращивание сил происходит после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран, если не будет достигнуто соглашение об ограничении иранской ядерной программы. Иранские официальные лица заявляли, что соглашение возможно, но его достижение потребует времени.

Эксперты, проанализировавшие развертывание сил, заявили, что оно превзошло по масштабам наращивание военной мощи, наблюдавшееся до ударов США по иранской ядерной программе в июне прошлого года. Они отметили, что наращивание сил свидетельствует о возможной подготовке многодневной кампании без наземного вторжения.

Например, на борту американского авианосца «Джеральд Форд», замеченного у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. «Форд» — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

Представители Министерства обороны признали значительный приток американских войск на Ближний Восток, но отказались комментировать конкретные детали, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Согласно спутниковым снимкам и данным отслеживания полетов, более половины недавно развернутых американских самолетов приземлились на базах в Европе.

