В чем реальная разница поколений: мифы и факты

В чем реальная разница поколений: мифы и факты6
- 24.02.2026, 19:35
- 4,050
Эксперты проанализировали поколенческие различия.
Разговоры о поколениях в рабочей среде никогда не звучали громче, чем сейчас. Появление поколения зумеров, которое официально превысило численность бэби-бумеров, усилило ощущение, что правила работы стремительно меняются. Однако эксперты предупреждают, что многие громкие тезисы о поколениях — не более чем мифы, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Миф 1: Шесть поколений сегодня трудятся вместе.
Некоторые аналитики утверждают, что на работе встречаются «молчаливое поколение», бэби-бумеры, поколение икс, миллениалы, зумеры и даже поколение альфа. Это заблуждение, активно работают лишь три–четыре поколения. Бумеров становится все меньше, а представители альфа пока не вошли в статистику.
Миф 2: В центре внимания — поколение зумеров.
Хотя поколение зумеров занимает первые полосы медиа, его реальное влияние пока не столь велико. Многие еще учатся, а ключевую роль в бизнес-процессах играют именно миллениалы. Они — «двигатель» современных организаций.
Миф 3: Поколенческие черты легко определить.
Стереотипы упрощают реальность. Исследования показывают, что люди соответствуют «поколенческим» моделям поведения лишь примерно на 65%. На действия влияют воспитание, культура, личность и социальные условия. Ученые отмечают, что существенных, доказуемых различий между поколениями в трудовом поведении почти нет.
Поколенческие различия существуют, но не так радикальны, как кажется. Компании должны учитывать их, но избегать чрезмерного упрощения и стереотипов. Индивидуальный подход к сотрудникам работает гораздо эффективнее, чем попытки подгонять всех под рамки «поколений».