США захватили третий танкер в Индийском океане

США захватили третий танкер в Индийском океане5
- 24.02.2026, 19:42
- 3,604
Его обвинили в нарушении санкционного режима.
Вооруженные силы США захватили в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha, он следовал из Карибского моря, сообщила пресс-служба Пентагона в Х.
Американские войска провели досмотр и высадились на борт судна Bertha в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, сообщило военное ведомство.
«Судно действовало в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне, и пыталось уйти», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что международные воды не являются убежищем для подсанкционных субъектов, и пообещали привлекать их к ответственности на суше, в воздухе и на море.
Танкер Bertha, ходящий под флагом Островов Кука, связан с компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и подпадает под санкции США, введенные в январе 2020 года.
США перехватили второй танкер — Veronica III — в Индийском океане в середине февраля. Пентагон также объявил, что судно пыталось нарушить карантин, установленный Трампом. The Wall Street Journal отмечала, что карантином называют объявленную республиканцем в декабре 2025 года морскую блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы.
До этого, в ночь на 9 февраля, американские вооруженные силы захватили в Индийском океане нефтяной танкер Aquila II, который также обвинили в нарушении санкционного режима.