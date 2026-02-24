С какой цифры промилле в Беларуси начинается алкогольное опьянение 2 24.02.2026, 19:50

Юрист дал ответ.

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов рассказали, с какой цифры в Беларуси фиксируется алкогольное опьянение. Это определяет соответствующее постановление Совмина (№497 от 14 апреля 2011-го).

По словам адвоката специализированной юрконсультации Минска «Транспорт и право» Павла Латышева, опьянение у человека признают при показателе от 0,3 и более промилле абсолютного этилового спирта в крови либо 150 и более микрограммов на литр в выдыхаемом воздухе.

– Эти цифры являются юридически значимыми, - подчеркнул адвокат.

Состояние опьянения фиксируют с помощью продувания сертифицированного прибора или во время химико-токсикологического исследования крови. На практике чаще всего применяются алкотестеры. При этом у приборов может быть погрешность, а вот лабораторное исследование крови проводят на более точном оборудовании, но и оно имеет допустимую погрешность.

– Изъятый образец крови хранят не менее 35 суток. И при несогласии с результатом человек может подать жалобу и оспорить выводы экспертизы, - добавил эксперт.

При этом по анализу мочи фиксация опьянения в Беларуси считается неправомерной и не имеет юридической силы.

