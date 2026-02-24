С молотка продают технику крупной автошколы 1 24.02.2026, 20:08

4,148

Из-за долгов.

Девятого марта с молотка попытаются продать сразу 12 единиц техники автошколы «Большая медведица» на общую сумму более 220 тысяч рублей. Это следует из данных на сайте «БелЮрОбеспечения», передает «Зеркало».

«Большая медведица», основанная еще в 1997 году, готовит водителей всех категорий и работает в шести городах. В ноябре прошлого года на аукцион выставили ее автомобили, но потом торги отменили по решению судебного исполнителя.

Теперь 10 машин разного вида, мотоцикл и прицеп снова собираются продать. Транспорт отмечен брендом автошколы. Пять учебных легковых автомобиля готовы продать по стартовой цене от 19 до 22,5 тыс. рублей. Это четыре Renault Logan и один Citroen C-Zero.

Два автобуса — МАЗ и «Радимич» — стоят 16,5 и 22,9 тыс. рублей соответственно.

Грузовые машины готовы отдать по стоимости от 19,2−26,2 тыс. рублей. За мотоцикл попросят от 2,2 тыс. Среди обременений указан арест судебного исполнителя. Вся техника находится на автодроме в Бресте.

Из данных сервиса Kartoteka.by следует, что у компании есть задолженность по выплатам в бюджет.

