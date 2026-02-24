Евросоюз утвердил кредит Украине на 90 млрд евро 5 24.02.2026, 20:21

13,144

Первый оборонный пакет из кредита Киев может получить «до Пасхи».

В Евросоюзе подписали документ о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но деньги выделят только весной.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на главу Европарламента Роберту Метсолу в соцсети X.

«Только что подписала кредит на поддержку Украины в размере 90 млрд евро от имени Европарламента», - отметила Метсола.

Она уточнила, что такой кредит необходим для:

поддержки функционирования жизненно важных государственных услуг;

сохранения обороноспособности Украины;

защиты общей безопасности и свободы;

достижения реального и устойчивого мира;

закрепления будущего Украины в Европе.

Стоит заметить, что таким образом в ЕС утвердили два из трех основных документов, которые необходимы для предоставления Украине кредита. Но еще один документ, который предусматривает изменения в долгосрочный бюджет ЕС, блокирует Венгрия.

Европейский Союз рассчитывает «до Пасхи» обеспечить Украине первый оборонный пакет, профинансированный из кредита на 90 млрд евро. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

