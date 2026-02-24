Макрон скептически оценил перспективы скорого мира в Украине

Макрон скептически оценил перспективы скорого мира в Украине5
У России нет воли к достижению мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «очень скептически» относится к возможности в скором времени достичь мирного урегулирования войны РФ в Украине. Об этом он заявил на встрече «коалиции желающих», передает Le Figaro.
«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон на открытии встречи.
Вместе с тем он отметил, что усилия по мирным переговорам «хорошо продолжать». У России, по мнению французского президента, «нет воли к достижению мира».