Макрон скептически оценил перспективы скорого мира в Украине 5 24.02.2026, 20:59

1,462

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

У России нет воли к достижению мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «очень скептически» относится к возможности в скором времени достичь мирного урегулирования войны РФ в Украине. Об этом он заявил на встрече «коалиции желающих», передает Le Figaro.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон на открытии встречи.

Вместе с тем он отметил, что усилия по мирным переговорам «хорошо продолжать». У России, по мнению французского президента, «нет воли к достижению мира».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com