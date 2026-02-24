закрыть
Макрон скептически оценил перспективы скорого мира в Украине

5
  • 24.02.2026, 20:59
  • 1,462
Макрон скептически оценил перспективы скорого мира в Украине
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

У России нет воли к достижению мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «очень скептически» относится к возможности в скором времени достичь мирного урегулирования войны РФ в Украине. Об этом он заявил на встрече «коалиции желающих», передает Le Figaro.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон на открытии встречи.

Вместе с тем он отметил, что усилия по мирным переговорам «хорошо продолжать». У России, по мнению французского президента, «нет воли к достижению мира».

