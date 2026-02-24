Трамп выступит с посланием о положении дел в США

Трамп выступит с посланием о положении дел в США14
- 24.02.2026, 21:24
Белый дом заявил, что выступление будет «эпическим».
Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 февраля (по времени США), выступит с посланием о положении дел в стране, следует из опубликованного Белым домом расписания американского лидера.
Выступление состоится в 21:00 по времени США (5:00 по Минску). Трамп будет говорить в Капитолии.
«Готовьтесь. Это будет эпически», — анонсировал Белый дом в соцсети X послание республиканца, прикрепив к публикации фотографию Трампа с указанным временем его выступления.
Как отмечает CNN, послание Трампа пройдет на фоне снижения его популярности и экономических трудностей, связанных прежде всего с ростом стоимости жизни. По данным опросов телеканала, уровень одобрения республиканца снизился за год с 48 до 36%, особенно среди независимых избирателей — 26%. Администрация американского лидера также сталкивается с ограниченной поддержкой своих инициатив в конгрессе, говорится в материале.
На ситуацию дополнительно влияют внешнеполитические вопросы и внутренние кризисы, включая обсуждение возможных ударов по иностранному государству, частичное закрытие правительства, споры вокруг иммиграционной политики и судебные решения, затронувшие тарифную программу Белого дома.
В Белом доме рассчитывают использовать выступление для демонстрации результатов первого года работы и экономических мер, включая налоговые изменения и инвестиционные проекты, а также для продвижения новых инициатив в сфере здравоохранения и доступности жилья, отмечает телеканал.