Зеленский заявил, что хочет точную дату принятия Украины в ЕС 8 24.02.2026, 22:05

7,470

Владимир Зеленский

Фон дер Ляйен ответила.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 23 февраля интервью Financial Times призвал Европейский союз очертить реальные сроки вступления Украины.

Он считает, что это должно произойти уже в 2027 году.

«Мне нужна дата. Я прошу об этом», – сказал глава государства.

По его словам, ЕС нужно избежать ситуации, когда на пути Киева к членству станут новые вызовы, в том числе со стороны страны-агрессора России.

«Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда РФ блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», – заявил Зеленский.

Президент Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен 24 февраля заявила, что ЕС пока не может назвать для Украины конкретную дату вступления, хотя украинская сторона «выдающимся образом» выполняет необходимые реформы. Ее пресс-конференцию в Киеве цитирует «Укринформ».

«Я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный показатель, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны дата пока невозможна. Но поддержка, с которой вы можете достичь своей цели, с нашей стороны будет предоставлена», – сказала она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com