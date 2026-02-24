Зеленский заявил, что хочет точную дату принятия Украины в ЕС

Зеленский заявил, что хочет точную дату принятия Украины в ЕС8
Фон дер Ляйен ответила.
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 23 февраля интервью Financial Times призвал Европейский союз очертить реальные сроки вступления Украины.
Он считает, что это должно произойти уже в 2027 году.
«Мне нужна дата. Я прошу об этом», – сказал глава государства.
По его словам, ЕС нужно избежать ситуации, когда на пути Киева к членству станут новые вызовы, в том числе со стороны страны-агрессора России.
«Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда РФ блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», – заявил Зеленский.
Президент Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен 24 февраля заявила, что ЕС пока не может назвать для Украины конкретную дату вступления, хотя украинская сторона «выдающимся образом» выполняет необходимые реформы. Ее пресс-конференцию в Киеве цитирует «Укринформ».
«Я очень хорошо понимаю, что для вас четкая дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный показатель, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны дата пока невозможна. Но поддержка, с которой вы можете достичь своей цели, с нашей стороны будет предоставлена», – сказала она.