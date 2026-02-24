Украина получит сотни бронемашин и миллиарды долларов от Канады
- 24.02.2026, 22:19
- 3,568
Параллельно Оттава вводит новые ограничения против РФ.
В четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России правительство Канады подтвердило дальнейшую поддержку Украины и объявило о новом пакете военной, финансовой и энергетической помощи.
Об этом сообщает правительство Канады.
Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти заявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029 года.
В рамках миссии канадские военные продолжат обучать украинских военнослужащих и командиров. Количество персонала Канады будет увеличено, что позволит лучше адаптировать подготовку к потребностям украинской армии.
Канада объявила о выделении 2 миллиардов долларов военной поддержки на 2026-2027 финансовый год.
Кроме того, Украина получит более 400 бронированных машин, среди которых:
66 легких бронированных транспортных средств LAV 6;
383 бронированных автомобиля Senator.
Это должно усилить возможности ВСУ на поле боя.
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 20 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.
Деньги пойдут на закупку оборудования для ремонта и восстановления критической энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами.
Параллельно Канада вводит новые ограничения против РФ:
санкции против 21 физического лица и 53 компаний;
ограничения в отношении 100 судов российского "теневого флота";
снижение ценового предела на российскую нефть.
Правительство Канады отмечает, что эти меры должны уменьшить финансовые возможности России вести войну.
В Оттаве заявили, что поддержка Украины остается неизменной. Канада будет продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты ее свободы и достижения длительного мира.