Украина получит сотни бронемашин и миллиарды долларов от Канады 24.02.2026, 22:19

Параллельно Оттава вводит новые ограничения против РФ.

В четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России правительство Канады подтвердило дальнейшую поддержку Украины и объявило о новом пакете военной, финансовой и энергетической помощи.

Об этом сообщает правительство Канады.

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти заявил о продлении операции UNIFIER еще на три года - до 2029 года.

В рамках миссии канадские военные продолжат обучать украинских военнослужащих и командиров. Количество персонала Канады будет увеличено, что позволит лучше адаптировать подготовку к потребностям украинской армии.

Канада объявила о выделении 2 миллиардов долларов военной поддержки на 2026-2027 финансовый год.

Кроме того, Украина получит более 400 бронированных машин, среди которых:

66 легких бронированных транспортных средств LAV 6;

383 бронированных автомобиля Senator.

Это должно усилить возможности ВСУ на поле боя.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 20 миллионов долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Деньги пойдут на закупку оборудования для ремонта и восстановления критической энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами.

Параллельно Канада вводит новые ограничения против РФ:

санкции против 21 физического лица и 53 компаний;

ограничения в отношении 100 судов российского "теневого флота";

снижение ценового предела на российскую нефть.

Правительство Канады отмечает, что эти меры должны уменьшить финансовые возможности России вести войну.

В Оттаве заявили, что поддержка Украины остается неизменной. Канада будет продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты ее свободы и достижения длительного мира.

