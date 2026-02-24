закрыть
2
  • 24.02.2026, 23:17
  • 7,830
США ввели новые санкции против России

Кто попал под ограничения.

Минфин США расширил список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации. Об этом сообщается в публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В список внесены граждане России Сергей Зеленюк, Олег Кучеров и Марина Васанович, а также гражданин Узбекистана Азизжон Мамашоев. Минфин США также ввел ограничения против зарегистрированных в ОАЭ компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, а также российской компании MATRIX LLC.

Ведомство ввело рестрикции на основаниях закона CAATSA, закона о санкциях в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, а также мер, связанных с кибердеятельностью.

Сегодня перечень санкций в отношении России на 297 позиций также расширил Минфин Великобритании. Среди прочих под новые ограничения попали девять российских банков, три структуры «Росатома», «Транснефть» и несколько предприятий по производству СПГ.

