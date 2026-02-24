закрыть
27 февраля 2026, пятница
Мерц: Судьба Украины – это наша судьба

  • 24.02.2026, 23:41
  • 3,010

Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер ФРГ опубликовал пост в связи с очередной годовщиной с начала полномасштабной войны.

Война России в Украине должна закончиться совместными усилиями Европы. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц написал 24 февраля в Х.

Он опубликовал пост в связи с очередной годовщиной с начала полномасштабной войны.

«В течение четырех лет каждый день и каждая ночь для украинок и украинцев являются кошмаром. И не только для них, но и для всех нас», – написал глава немецкого правительства.

По его словам, «война вернулась в Европу».

«Мы закончим ее только совместными усилиями. Потому что судьба Украины является нашей судьбой» , – говорится в посте Мерца.

19 февраля он говорил, что РФ находится «в состоянии глубочайшего варварства» и в обозримом будущем это не изменится. С этим просто «придется смириться», констатировал политик. По его словам, когда он смотрит на «слепой террор» режима в РФ, у него мало надежды.

Он также исключил возврат ФРГ к газовым поставкам из России, назвав его «роковой стратегической зависимостью» немецкого государства.

