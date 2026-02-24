Саломе Зурабишвили: Российскому империализму придет конец 7 24.02.2026, 23:55

6,778

Саломе Зурабишвили

Фото: Facebook

Россия проиграла войну в Украине.

Россия проиграла войну в Украине, не достигнув военных целей. Об этом последняя всенародно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала в видеообращении 24 февраля.

В день четвертой годовщины полномасштабного вторжения она подчеркнула, что грузины разделяют с украинцами трагедию российской агрессии. Мир не наступит до тех пор, пока РФ не вернется в свои границы, считает она.

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу, она отметила их храбрость и выносливость в противостоянии «российскому империализму».

«Спустя четыре года этой, казалось бы, великой империи не удалось поставить вас на колени – и это большой успех. Я желаю вам, чтобы мир наступил очень скоро, но настоящий мир: который уважает волю украинского народа, суверенитет Украины и ее территориальную целостность», – говорит Зурабишвили на видео.

Она напомнила, что большевистская Россия напала на независимую Грузию 25 февраля 1921 года, а 24 февраля 2022 года Кремль вторгся на украинскую территорию. В 2008 году Москва предприняла новую оккупацию на Кавказе.

«Таким образом, февраль – это месяц, когда российский империализм как бы продолжает жить, но ему придет конец... Я думаю, что с окончанием российской оккупации в Украине мы все должны стать свидетелями прекращения российской оккупации в других местах: в Южной Осетии, Абхазии, а также в Приднестровье и везде, где РФ выходит за пределы своих границ. Слава Украине!» – резюмировала политик.

