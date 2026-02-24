В Белостоке белорусы, украинцы и поляки провели митинг солидарности с Украиной 24.02.2026, 23:46

Жители города выступили «вместе против российской агрессии».

Накануне четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине в центре Белостока прошел митинг белорусской диаспоры и украинского сообщества «Вместе против российской агрессии». В нем приняли участие около 300 человек — украинцы, белорусы и поляки, передает «Радыё Рацыя».

Представители украинской диаспоры поделились болью ожидания окончания войны и своим положением в Польше:

— Мы не живем, мы существуем, интеграция дается очень тяжело, по крайней мере для моей семьи — очень тяжело. Ждем, что скоро всё закончится, и мы всей семьёй вернемся домой. Дай Бог, чтобы было куда возвращаться, потому что мы сами из Херсона.

— Нужно помочь Украине заключить мир на человеческих, адекватных и нормальных условиях, а не отдавать свои территории, за которые гибнут наши дети. Это мой сын, он пошёл на фронт добровольцем и говорил: «Мама, не волнуйся, я иду не умирать, я иду жить».

— Хочется, чтобы люди не смотрели на войну в Украине как на страшный фильм, а хочется, чтобы всё это наконец закончилось.

